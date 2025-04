VIDEO. El Gobierno apunta a reiniciar la obra del Procrear II en un mes

“Si este Gobierno provincial no hubiese tenido esa decisión de diálogo, de colaboración recíproca (con la gestión de Javier Milei), no estaríamos hoy haciendo obras de infraestructura en toda la provincia”, remarcó Jaldo. Y destacó que el líder de La Libertad Avanza “también ha sido elegido por el voto popular, como nosotros en Tucumán, a pesar de que nunca vamos a coincidir políticamente”. “Nadie tenga dudas: a este gobernador no le va a temblar el pulso, va a conversar con quien tenga que conversar para que las obras lleguen a Tucumán y no se queden en Capital Federal”, señaló el tranqueño.