El dólar "blue" cedió $10 en el arranque de abril: a cuánto se vendió en Tucumán

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a criticar la política cambiaria del Gobierno de Javier Milei. Ahora advirtió que si los dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizan para intervenir en el precio de la divisa corre riesgo el proceso de desinflación. “Lo que natura non da, el FMI non presta”, tituló una publicación en su blog personal, que cuestiona la estrategia económica del titular de Hacienda, Luis Caputo. “Pensar en el uso de las reservas externas conseguidas a través de los organismos financieros internacionales para intervenir en el mercado cambiario e inducir o mantener una apreciación exagerada del peso (también llamado vulgarmente atraso cambiario) es contraproducente y puede significar el fracaso del proceso de desinflación”, señaló el ex ministro de Economía.