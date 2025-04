¿Tu rostro, su negocio? La opacidad de OpenAI y el futuro de nuestra identidad digital

Cada vez que cargas una imagen en plataformas como ChatGPT o DALL·E de OpenAI, firmas un acuerdo implícito que podría transformar tu rostro en un recurso perpetuo para la compañía. La moda creciente de crear imágenes estilo Ghibli ha cautivado a muchos en redes. Pero esta tendencia plantea dudas sobre la privacidad de los datos compartidos. Los términos y condiciones, vigentes con su última actualización 11 de Diciembre de 2024, establecen en su sección “Your Content” (Tu contenido): “You may provide input to the Services (‘Input’), and receive output from the Services based on the Input (‘Output’). Input and Output are collectively ‘Content’. You are responsible for Content, including ensuring that it does not violate any applicable law or these Terms. […] We may use Content to provide and maintain the Services, comply with applicable law, and enforce our policies.” Traducido: “Puedes proporcionar información a los Servicios (‘Entrada’) y recibir resultados basados en ella (‘Salida’). Entrada y Salida son ‘Contenido’. Eres responsable del Contenido, incluyendo su cumplimiento con la ley y estos Términos. […] Podemos usar el Contenido para proveer y mantener los Servicios, cumplir con la legislación y aplicar nuestras políticas.”