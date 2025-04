Trucos para liberar espacio en Gmail sin necesidad de comprar almacenamiento extra

Los trucos para liberar espacio

- Eliminar correos que ya no sean necesarios: muchas veces ocurre que se reciben demasiados mensajes y no se borran, por lo que, aunque no estén vistos, acumulan espacio. Eliminar correos antiguos que ya no sean de utilidad puede ayudar a liberar espacio en la cuenta del correo sin necesidad de pagar por almacenamiento extra. Para ello se puede ir a la barra de búsqueda del correo e ir al apartado “mayor/menor que”, y de ahí seleccionar los archivos que sean mayores o menores a tal cantidad de megas. También existe un apartado donde se pueden filtrar los correos por fechas, por lo que se pueden determinar los correos más antiguos para eliminarlos.