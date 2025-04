El Festival de Montecarlo abre un concurso para cineastas menores de 30 años

"Tell me a story" busca visibilizar nuevas voces en la industria del cine y de la televisión, y promover historias frescas y no contadas de una nueva generación de creadores. Es una excelente oportunidad para que jóvenes cineastas den el siguiente paso en su carrera y presenten su trabajo a una audiencia global. Para leer las bases completas e inscribirse, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del Festival de Montecarlo: tvfestival.com/en