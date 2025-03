Cuatro episodios que te dejarán sin aliento: la miniserie de Netflix basada en hechos reales

Inspirada en el libro "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots" de Deborah Feldman, esta miniserie narra la experiencia real de Feldman al escapar de una comunidad jasídica ultraortodoxa en Brooklyn para encontrar su propia identidad en Berlín. Su relato se convierte en una reflexión sobre la lucha personal, la religión y la libertad, temas universales que resuenan con muchas personas.