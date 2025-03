Suffok mostró su mejor versión en el turf tucumano

Suffok fue adquirido para competir el año pasado en el “Batalla” (prueba que no pudo disputar por escaparse de los partidores) y desde que arribó al “Jardín de la República” se lució en los ensayos, aunque no lo hizo en las carreras, ya que hasta ayer había competido ocho veces, con un primero, tres segundos, dos cuartos y dos quintos. “En los entrenamientos hace todo muy bien, pero en las competencias no. Se desgasta mucho en la previa. Esta vez corrió concentrado desde la largada y mostró su mejor versión”, explicó Morán sobre el defensor de la caballeriza “L.C.J”.