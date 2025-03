Luis Caputo: “El dólar no se va a disparar de ninguna manera”

“Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad pero no cimbronazos. Es más, en ese momento te dije en una entrevista que el dólar converja con el Contado con Liqui”, explicó. “Acá no hay posibilidad de cimbronazo”, dijo y aclaró que aclaró que el Ejecutivo sabía que podía haber un aumento del dólar mientras se trataba el DNU sobre el FMI en el Congreso, ya que, según planteó la ley de [Martín] Guzmán “genera un período de incertidumbre entre el DNU y la aprobación del Fondo, en donde nosotros, como funcionarios, no podemos decir nada, y la oposición aprovecha para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible”.