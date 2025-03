Cartas de lectores: “La culpa no es del chancho…”

Argentina es una nación gobernada por un presidente elegido democráticamente por el pueblo. En su carta “La culpa no es del chancho…”, el lector Javier Ernesto Guardia Bosñak (30/03) habla de hipocresía, unitarismo, imperialismo y oligarquía ante el nuevo acuerdo con el FMI.Y no tiene memoria ni vergüenza en destacar a personeros y delincuentes, como la condenada Cristina Kirchner, haciendo referencia a que en caso de retornar al poder, cosa que dudo, desconocerian ello. Le sugiero un repaso de los últimos años vividos de la mano del engendro K, que respete la voluntad popular y guarde su rencor y resentimiento para octubre; allí podrá expresar su descontento y veremos si le asiste la razón o no. Como dice, “la culpa no es del chancho”… entiendo que la culpa es de aquellos que sumieron a nuestro país en la desgracia con un modelo también centralista, prebendario y empobrecedor; con funcionarios y empresarios que hicieron pingües negocios, muchos de ellos tildados de ser los “nuevos” millonarios del presente. A pesar de su derrotismo, confío que Milei nos devolverá todo lo que perdimos.