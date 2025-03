Los Pumas 7s hacen historia en Hong Kong y consiguieron el tercer título consecutivo en el Circuito Mundial

Con estos resultados, Los Pumas 7s lideran el ranking del circuito con 88 puntos, producto de los 16 obtenidos en Dubai, los 12 de Ciudad del Cabo y los 20 de cada uno de los títulos en Perth, Vancouver y Hong Kong. Detrás en la clasificación aparecen Fiji (76), España (74) y Sudáfrica (66). La competencia aún no ha terminado: el equipo argentino buscará ampliar su ventaja en las dos etapas restantes del calendario, el Seven de Singapur (5 y 6 de abril) y el Seven de Los Ángeles (3 y 4 de mayo).