Cartas de lectores IV: Tafí Viejo

Causa indignación ver cómo nuestros principales autoridades, intendente y legislador hace tiempo se dedican a buscar como ser re electo en las próximas elecciones y olvidaron de llevar mejoras a los vecinos en su diario vivir, amén de focalizar todos los trabajos en el mercado central hostería y balneario lo demás parece no importarle. Digo esto pues desde el 6 de marzo vengo bregando por un operativo de desmalezado en nuestro vecindario y no obtenemos respuesta, hoy nuestros espacios públicos están cubiertos de malezas y algunas calles a oscura Pero esto parece no importarle a nuestro gobernantes. Quiero aclarar que quien suscribe realizó el pedido y recibió el número 6066 es decir hice la solicitud cumpliendo los protocolos que exige nuestra intendenta. Aprovecho también para invitar a cualquier funcionario que desee conocer nuestro vecindario se acerque y conozca nuestro espacio, dejen de ser escribanía del municipio y trabajen por los vecinos ar.