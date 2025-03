IA y educación: ¿amenaza o cimiento para edificar el futuro?

Todos los años se inicia el ciclo lectivo y los padres de los alumnos reciben generalmente un listado con mención de una ingente cantidad de textos escolares que tienen que adquirir. Suele ocurrir también que algunos de esos textos luego no son utilizados integralmente. Algunos padres pueden afrontar el costo de esa inversión educativa, pero mucho otros no y apelan a diversas estrategias para que sus hijos cuenten con el material. Buena parte de esos textos son producto del marketing que las empresas editoriales hacen en las instituciones escolares, direccionando opciones y elecciones que pueden no fundarse en sólidas evaluaciones didáctico pedagógicas sino en ventajas comerciales. La adquisición de esta estantería de textos bien podía justificarse en otras épocas donde para obtener información referida a los contenidos educativos sólo se contaba con el texto impreso o, a posteriori, con las fotocopias (los conocidos “cuadernillos”), que en términos de recursos constituyeron un avance, aunque muchas veces limitaban el acceso a los contextos de producción de esa información y generaban – aún hoy- una perspectiva fragmentaria.