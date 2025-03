Cartas de lectores II: la culpa no es del chancho...

“No hay nada más centralista que ir a la Casa Rosada a pedir una obra pública”, dijo el Vicejefe de Gabinete de la Nación, Lisandro Catalán, sentado a la par de Gustavo Wallberg y ante un auditorio lleno de “Federalismo y Libertad” (irónico, eh?), en esta lluviosa última semana de Marzo 2025 en Tucumán. Anteriormente, Sturzenegger también había sostenido ese ridículo e hipócrita discurso. No saben cómo hacer para ponerse en “modo Campaña” y salir a recorrer un País con sus empobrecidas Provincias y sus inmovilizados Pueblos y Ciudades, no solo como consecuencia de la decisión del Presidente Milei y su Gobierno de saquearles los fondos de Transporte y Educación a las Provincias, sino además, los que se destinaban a la Obra Pública en infraestructura y a las inversiones en los barrios populares del Renabap. Eso sí: los porcentuales de la Coparticipación no se tocaron, cuando la lógica y la ética indican que un 30% - en este contexto - debería quedar para el Gobierno nacional y el 70% restante, dividirse entre las Provincias. Pero no es la visión de los gobiernos unitarios, que solo defienden los intereses del puerto y los del poder financiero internacional. Ese puerto rico, inequitativo, eurocentrista, proimperialista y oligarca que, desde Rivadavia hasta la fecha, cada vez que impone un presidente (sea por la vía democrática o por la de una dictadura militar), masacra la industria nacional, abriendo importaciones de manufactura imperialista (ya que su negocio sigue siendo la exportación de materia prima); arrasa con el consumo del mercado interno y, principalmente, endeuda por siglos al país, porque ese puerto vive de la Aduana y de la timba financiera que toda deuda ilegal promueve. Una misma historia en 200 años de Historia. CFK y el PJ (o el PJ, por fin encabezado por Cristina), ya emitieron un documento avisando que -ante un eventual gobierno nacional y popular - desconocerían este nuevo acuerdo decretado por Milei y el FMI. Martín Lousteau (presidente de la UCR), por su parte, lleva 48 horas ofreciendo entrevistas en diferentes medios criticando este nuevo endeudamiento. En consecuencia, debería actuar con coherencia y emitir igual documento desde la UCR, de modo que el FMI vea que son los dos partidos tradicionales los que están quitando apoyo político a este engendro autócrata autodefinido libertario. La UCR tiene la posta, salvo que sus miembros opten por seguir alimentando chanchos y chanchullos.