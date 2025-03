Cartas de lectores I: la Niña Leiva

Tenía yo apenas 7 años y la tranquilidad de mi Villa San Cayetano, con todas sus calles de tierra, se vio convulsionada; todos corríamos al Canal San Cayetano, más precisamente calle Anselmo Rojo y T. Edison, a ver la Virgencita que se le había aparecido a la “Niña Leiva”, que era milagrosa y a cierta hora volvía a aparecer sobre un árbol. Juro que jamás la vi, solo unos chispazos que hacían delirar a los asistentes, que gritaban, rezaban y hasta se veían supuestos milagros. La noticia corrió como reguero de pólvora y empezaron a concurrir miles de creyentes de barriadas cercanas, propagándose la buena nueva por provincias vecinas y países aledaños, hasta el Nuncio Apostólico estuvo. Esa fiebre religiosa trajo aparejada la venta ambulante: vivíamos a 100 metros de la cancha del Club Libertad que se convirtió en albergue y lugar de ventas de todo tipo de artículos, a lo que se sumaron mis padres con ventas de alimentos, bollos, empanadas y hasta agua caliente para el mate. Nosotros éramos los repartidores y lo hacíamos gustosos caminando en medio del barrial, porque la devoción fue acompañada con lluvias constantes. Recientemente LA GACETA, en el espacio Recuerdos fotográficos, de Federico y Jorge, mostró una foto y el nombre de la niña milagrosa, Elvira del Valle Leiva. Esos momentos vividos me llenan de nostalgias e imborrables vivencias que hoy al observar vuelven a mi memoria; se ven los árboles de “Yuchán” o palos borrachos que aún están, al igual que el pacará milagroso que había sido pelado y vendían su cascara y cuando ya no podían sacar más traían la corteza de otros árboles, picardía criolla. Se dice que la fe mueve montañas: hubo gente que se curó; otros fueron engañados, pero algo descubrieron, y las personas fueron desalojadas en forma violenta; si la memoria no me falla, el gobernador era el “tafiseño” Luis Cruz. Y por esas cosas raras de la vida y el destino hoy vivo a tan solo 100 m de ese lugar. Como siempre, LA GACETA nos informa y ahora nos da una plumereada a los recuerdos.