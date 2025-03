Polémica: La causa de Israel no es la nuestra

Vamos a empezar por ese último aspecto. Y en esto no me queda más opción que ser categórico. La causa de Israel no es la nuestra. La del resto de Occidente no lo sé, será en todo caso un asunto del resto de occidente, que a estas alturas no es más que un conjunto de pueblos atomizados que niegan sus raíces comunes. Se puede comprender la reacción de Israel ante un ataque tan despiadado. Frente a los actos salvajes los conceptos de justicia y venganza se tornan nubosos, y es lógico desear la aniquilación del agresor sin demasiado reparo en los “daños colaterales”. Pero nosotros, como argentinos, estamos parados afuera y si no miramos el plano desde arriba podemos embriagarnos con pasiones confusas. El conflicto de Medio Oriente es muy complejo, muy, pero muy, complejo. Por supuesto, y en eso coincido con Aurane, que la causa de fondo es de orden teológico. La paz en esos horizontes es una utopía.