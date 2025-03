Jorge Fontevecchia: “La democracia está siendo discutida en todo el mundo”

-Siempre hubo una relación entre el periodismo y las fuentes. Siempre las fuentes condicionaron, el funcionario que era fuente a cambio esperaba que tuvieras alguna reciprocidad. Lógicamente, los periodistas siempre supimos que esa cordialidad tenía un límite. Seguramente si era acusado de un delito de administración pública, terminaba. Ahora, con siete canales de televisión de noticias en línea 24 horas se ha generado una cosa diferente. Cuatro o cinco periodistas tienen acceso a que el presidente, la ministra de seguridad y el ministro de economía, solo hablen con ellos. Hoy el acceso a la fuente implica rating y rating implica dinero. Entonces ya no es la vieja relación del periodista con las fuentes, que eran la microfísica del poder, diría Foucault. Ahora estamos hablando de la macrofísica. O sea, si el presidente solamente te da reportajes a vos y dos personas más, a vos te va a contratar un canal solo por ese hecho, porque garantiza rating. Esto no es solo de este gobierno, pasó lo mismo con el kirchnerismo, que incluso hasta creaba sus propios medios. Pero como todo, Milei nos lleva al paroxismo. Milei es un hiperbólico, entonces lo concentra de manera directa. Además, habla continuamente. Y entonces lo que encontramos hoy es un proceso de deformación de nuestra actividad, porque en realidad el gobierno ha saltado la relación con los medios. Creo cuatro o cinco “pymes” que tienen acceso exclusivo a él. Es otra forma de vender el acceso al presidente, y en lugar de con dinero en especie, que sería “me van a tratar con cariño o van a aceptar que en un reportaje yo le quite las preguntas o lo que no me gusta no lo respondo”. Esto se lleva también al paroxismo del ministro de Economía, que directamente no va al Congreso. Esto tiene una sola cura, una sola solución, que es la conferencia de prensa. O sea, el periodismo tendría que volver a exigir que los funcionarios públicos -el Presidente con cierta periodicidad- acepten conferencia de prensa como debiera ser. En ese caso se rompería esta relación exclusiva y excluyente donde el periodista finalmente termina siendo un sparring.



-Milei se hizo fuerte como figura fue en las redes sociales, sobre todo de Twitter o X, y como presidente no discontinuó su uso, borrando la frontera entre lo público y lo privado, que se ve también en el caso de Libra.