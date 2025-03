El comentario de Neymar sobre un posible reemplazante de Dorival Junior: “No me metan en esto”

La mala relación entre Neymar y Jorge Jesús en Al-Hilal

La tensión llegó a tal punto que el DT no lo inscribió en la Saudí Pro League y alegó que no tenía las condiciones físicas para competir. Neymar respondería la decisión del entrenador con una filosa explicación. “Estoy listo para jugar. Tenía la base de entrenamiento, pero necesitaba jugar. Obviamente me molestó mucho lo que dijo Jorge Jesús cuando aseguró que no estaba en las mismas condiciones que el equipo. En los entrenamientos demostré que efectivamente era capaz de jugar, que estaba en las mismas condiciones que los demás. Sobre todo porque cuando formamos un colectivo, yo era quien decidía, yo era quien marcaba los goles”, había declarado en diálogo con Cazé TV.