Escándalo en Boca Juniors: el faltazo de Palacios y su mensaje en redes agitan el vestuario

Gago, conocido por su carácter firme, ya ha tenido roces con otros futbolistas, como ocurrió el año pasado con Cristian Medina, a quien no volvió a convocar tras expresar su deseo de no jugar un partido por cuestiones personales. En este caso, aunque Palacios no será castigado económicamente, su presencia en futuros partidos estará sujeta a la evaluación de Gago, quien tiene el control total sobre las decisiones tácticas.