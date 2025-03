Insólito: Erling Haaland fue denunciado por la mascota de Manchester City

El jefe de salud del club, Paul Kenyon, inició una investigación interna, revisando las cámaras de seguridad. Sin embargo, el informe concluyó que Haaland no causó la lesión y que las imágenes solo mostraban un leve roce del delantero con la mujer. La investigación indicó que Haaland solía hacer este gesto con la mascota como una forma de reconocimiento. A pesar de esto, la mujer fue retirada de su puesto y se le informó que su contrato no sería renovado. Posteriormente, decidió presentar una denuncia a la policía, aunque el informe indicó que no había malicia por parte del futbolista.