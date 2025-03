La decisión que habría tomado Neymar en caso de que asuma Jorge Jesús en la selección brasileña

“No tengo nada que ver con esto, soy un jugador. No me metas en esto”, respondió durante una entrevista en la ceremonia del Campeonato Paulista. Esta declaración no es casual, ya que la relación entre ambos estuvo marcada por conflictos cuando Jesús decidió no inscribir a Neymar en la Saudí Pro League, argumentando que no estaba en condiciones físicas para competir. Neymar, molesto, desmintió al entrenador portugués, asegurando que siempre estuvo en condiciones de jugar y que en los entrenamientos demostró estar al mismo nivel que sus compañeros.