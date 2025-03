Cuidado: Anmat prohíbe la elaboración y comercialización de un yogur griego

Por tratarse de productos cuya procedencia no puede comprobarse de forma fehaciente, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9°, inciso II de la Ley N° 18284. En consecuencia, ANMAT recomienda a la población no consumir los mencionados productos a fin de proteger la salud de los ciudadanos.