VIDEO. Crisis entre los jóvenes: “Los chicos mueren por sobredosis y está naturalizado”

El fenómeno de las adicciones no discrimina edad ni clase social, según Mansilla. “En los sectores pobres, hay tres generaciones de adictos: abuelo, padre e hijo. La diferencia entre la Costanera y Yerba Buena no es el consumo, sino la calidad de la droga”, indicó. El problema se agudiza con la falta de instituciones especializadas en el tratamiento de menores. “Hay niños de ocho años que ya son adictos, pero la Ley de Salud Mental no contempla centros de atención para ellos. Tenemos que esperar a que cumplan 18 años”, denunció. También se refirió a las mujeres embarazadas que consumen drogas y cuyos hijos nacen con daños neurológicos: “¿Quién se hace cargo?”, preguntó.