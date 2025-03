Cartas de lectores: A no enfermarse

Para una atención médica, los tucumanos tenemos o prepagas u otras obras sociales, o el Subsidio de Salud. Una franja importante de ciudadanos que no tiene nada puede, obviamente, recurrir a un hospital. Las prepagas suben permanentemente de valor, y restan permanentemente prestadores y/o prestaciones. Las cartillas de profesionales son cada vez más cortas. Entendible: sus servicios no son bien pagados. Algunos cobran un plus; otros dicen que la primera consulta se paga en efectivo, y otros se borran ¿Reacción? El afiliado se enoja con el profesional. ¿Está bien? No. Su enojo debe apuntar hacia la prepaga, que no responde adecuadamente ni al profesional ni al afiliado. Las obras sociales tampoco cumplen eficazmente. Es toda una odisea conseguir turnos, internaciones, intervenciones, estudios complejos. El Subsidio de Salud ya no cumple realmente con el objetivo por el cual fue creado. O sea, estamos indefensos ante algo tan importante como es la atención de la salud. ¿Y quién es el que más sufre? Como siempre, el que menos tiene. Da mucha tristeza ver en las farmacias a la gente averiguando los costos de los tres remedios prescritos y escucharlos decir que les den sólo uno, porque no llegan. Una población enferma no funciona. Hay ausencias laborales y escolares. La normalidad se resiente, y el costo es importante. El Gobierno nacional dijo que las prepagas debían retroceder a los valores de un determinado mes (ya hace más o menos un año), y que el exceso de lo cobrado debía acreditarse como parte de pago del nuevo mes. No ocurrió. Suben y suben sin tope. Algunos profesionales de la salud del sistema público son excepcionales Pero no alcanza. Los hospitales tienen carencias y se ven desbordados. Los sueldos son malos. En resumen, ¡tengamos la inteligencia de no enfermarnos, y si nos enfermamos, de no acusar recibo! Después salen especialistas que piden por favor no automedicarse. Y es casi como una resolución inmediata: si no tengo nada en casa, acudo a un familiar o amigo a preguntar si no tienen algo para la fiebre, la tos o lo que sea. ¡Cordura por favor! Sobre todo de esas tan mentadas cinco prepagas que cobran locuras por cada vez menos servicios.