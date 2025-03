Una de las abogadas de Mauro Icardi reveló las exigencias económicas de Wanda Nara

"No son necesidades alimentarias. Dos nenas no necesitan U$S50.000 por mes". "Entre las cosas que Wanda Nara pide es avión privado de forma discrecional y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera. No se puede. Si vos decidiste separarte, el avión privado se terminó”, añadió, punzante para asegurar que la animadora "empezó pidiendo 300.000".