Poroto: Brasil se encamina a ser uno de los más importantes exportadores del mundo

Sobre esta base, alertó que cuando los agricultores poroteros de ese país se decidan a producir otros colores, como el cranberry, los rojos, tanto oscuros como claros, los blancos, será un problema para los argentinos. “Nuestra ventaja es que climáticamente nosotros producimos un blanco, el aluvia, es un blanco perfecto y brillante. Estados Unidos, por ejemplo, produce el green northern, que es un blanco mediano, pero no es tan clarito como el que producimos acá, es más bien oscuro. Yo no creo que Brasil pueda conseguir un color así, por luminosidad, por tierra, por características climáticas. Seguramente, como el poroto blanco argentino no lo van a conseguir”, consideró. En ese sentido, señaló que la situación con el blanco trae algo de tranquilidad, porque a los brasileños les costará mucho llegar a un color como el nuestro. “Pero los otros sí, a corto o a mediano plazo lo van a conseguir. Debemos concientizarnos en que en el futuro será un exportador; no sé si el más grande del mundo, pero sí uno importante”, reconoció.