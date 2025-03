“El poroto ya presenta un daño irreversible y cabe esperar rindes por debajo del promedio”

Subrayó que las temperaturas máximas absolutas en las zonas productoras de poroto -este y sudeste de Tucumán, oeste de Santiago del Estero, sudeste de Catamarca- durante febrero oscilaron de los 40° C a los 43° C, en promedio. Precisó que este aspecto, sin embargo, no varió mucho respecto de la campaña pasada. “Lo que marcó la diferencia fue la cantidad de días consecutivos con estos rangos de temperaturas máximas, como por ejemplo en Nueva Esperanza, Santiago del Estero, donde hubo 11 días consecutivos con estas condiciones térmicas”, remarcó.