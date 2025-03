En Red Bull, además de la reubicación de pilotos, tienen que contener el descontento de Verstappen

La situación que pasa Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull de la Fórmula 1, es de alta tensión. El austríaco tiene al campeón del mundo, pero molesto. La decisión de sacar a Liam Lawson no fue bien recibida por Max Verstappen, cuádruple monarca mundial. "Sabemos que Max no está contento. Pero necesitamos dos coches en cabeza. No solo para el campeonato de constructores, sino también para ayudar a Max a conseguir su quinto título mundial", estableció Marko en una entrevista concedida al diario neerlandés De Telegraaf.