¿Cómo luce Nilo, el hijo de Agustina Cherri y Gastón Pauls? Debutó como actor y tiene 13 años

La relación de Nilo y Muna

La relación entre Nilo y su hermana Muna es especial. A través de sus redes sociales, Muna compartió una emotiva publicación en el día de cumpleaños de Nilo. "Es mi mayor cómplice. No le gusta que no le cuente mis secretos. Salta a defenderme frente a la más mínima cosa que puedan decir o hacer. Me cuida como si fuese él el mayor", escribió Muna, mostrando lo unido que está el vínculo entre los hermanos.