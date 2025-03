Shakira y su niñera contra Piqué porque no pagó la indemnización que correspondía

La canción de la cantante colombiana, que está dedicada a Lili Melgar (su niñera durante el matrimonio con Piqué) exclama: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes Benz. Me tiene de recluta”. Melgar no solo fue cuidadora de los pequeños, también cumplió como una compañera especial durante su ruptura. Fue ella quien ayudó a la cantante a encontrar pruebas para demostrar que su pareja le estaba siendo infiel.