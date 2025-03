Cartas de lectores: Dicotomía

“No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere oír” La gran mayoría de los argentinos somos seres pacíficos. No nos gusta y no queremos violencia; ni de un signo, ni del otro. Pero muchas personas piensan que debes elegir un bando. Nací en 1961 en Tucumán, por lo que me tocó vivir toda la época dura. La primera cuestión que no comparto es llamar “jóvenes idealistas” a asesinos, mentirosos, ladrones, que a fuerza de mentiras y de amedrentar al pueblo con muerte y destrucción, pretendieron cambiar nuestra forma de vida, para imponer dictaduras similares a la de los países en los que habían sido adiestrados. Por otro lado, tampoco aceptar en silencio que esta fue una guerra y por eso se justifican todos los métodos utilizados! El Estado está obligado a moverse bajo el paraguas de la Constitución y las leyes. No hay nada que justifique la desaparición de ciudadanos -9.000 o 30.000, eso no importa-, que justifiquen las cárceles clandestinas, arrojar cadáveres en pozos o lagos, las amenazas telefónicas, etc. Para quien no lo hizo, recomiendo leer “El Crimen de la Guerra”, de nuestro comprovinciano Juan Bautista Alberdi. Allí concluye: “La guerra es un crimen porque sus medios, resultados y efectos son criminales”. Asimismo asegura: “La guerra degenera en conquista, opresión y exterminio”. Finalmente, considero que el 24 de marzo no es un día para celebrar, por ende no debiera de ser feriado. Es tiempo que cerremos nuestras heridas.