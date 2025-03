VIDEO. Transporte en colectivos: “La demanda de tarjetas Metropolitana se cuadruplicó”

Uno de los principales inconvenientes que enfrentan los usuarios al recargar sus tarjetas es la disponibilidad de los puntos de recarga. Según Valle, muchas personas esperan encontrar un punto de carga cerca de su domicilio sin considerar que estos dependen de la conveniencia comercial. “El gran problema es que la gente no comprende que un punto de recarga no va a estar siempre en la esquina de su casa. El comerciante tiene que ver si le conviene hacer la recarga”, explica. Además, algunos comercios que ofrecen este servicio establecen horarios específicos o intentan cobrar un recargo, lo cual no está permitido por la empresa. “Cada vez que detectamos que un comercio está cobrando un extra, le retiramos el equipo y tratamos de reubicarlo en la misma zona”, señala Valle.