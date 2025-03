Números de Oro: Los ganadores del súper pozo acumulado quieren arreglar la casa, pagar deudas y seguir participando

La otra ganadora

Jessica Mariana Lencina, la otra ganadora, es un ma de casa de 36 años que vive en San Miguel de Tucumán. Contó que se encontraba almorzando con su hijo cuando recibió la noticia que le cambió el día. “Cuando me avisaron, no podía creerlo. Me puse a gritar de la emoción y mi hijo saltaba de alegría conmigo”, relató entre risas.