El vuelo compositivo del "Chivo" Valladares

“La publicación consiste en una serie de piezas con sus partituras, adaptadas por mí para la guitarra instrumental, sobre la música de Valladares. Cuando estos arreglos empezaron a tomar forma, alrededor de 2016, me vi en la necesidad de conocer un poco más sobre el Chivo, y me puse en contacto con referentes que lo conocían bien como el Pato Gentilini, quien me hizo sugerencias y me comentó varias cosas en lo personal y en lo musical; Roberto Espinosa y Rubén Cruz, con quienes le hicimos un homenaje. También me encontré con Nora Campos y Ramón Veliz, quienes cuidaron y estuvieron al lado del Rolando en sus últimos años”, señala el autor del libro.