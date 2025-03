Santiago Martínez, el ex participante de "Love is Blind", esperará el juicio bajo prisión preventiva

Santiago Nahuel Martínez, ex participante del reality show "Love is Blind Argentina" emitido por Netflix, se encuentra bajo prisión preventiva tras haber sido acusado de intento de femicidio, lesiones reiteradas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su ex pareja, Emily Ceco. La jueza Karina Andrea De Luca, del Juzgado de Garantías N° 6 de Morón, tomó la decisión tras analizar las pruebas presentadas en la investigación.