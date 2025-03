Gustavo Grifasi: “Si alguien cree que todo el conocimiento humano está en internet, se equivoca ferozmente”

-Mirá, te soy sincero: soy pesimista en este sentido. Hoy en día, los libros están muertos. Me sorprende que me hagas esta nota, como también me sorprendió dar entrevistas para Aries y Página 12. No tengo expectativas de que me lean, ni de ser reconocido o ganar premios. Escribo porque tengo la vocación de hacerlo. Durante tres décadas fui profesor de historia, pero siempre me sentí escritor. Nunca hice cursos ni talleres literarios, aprendí solo. Empecé a escribir a los 13 años, enamorado de una compañerita de colegio. Desde entonces, no paré.