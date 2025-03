El profundo planteo de “Dibu” Martínez: “Llegué a la cima, ¿cómo peleo contra eso?”

Martínez también contó que, tras la derrota 2-1 ante Arabia Saudita en el debut del Mundial, también tuvo problemas para conciliar el sueño. “No podía dormir, cerraba los ojos y veía los dos goles, así que a las cinco de la mañana yo ya estaba levantado. En casa me pasa igual, después de un partido en el que me fue mal, no me puedo dormir. Me acuesto a las siete de la mañana y a las nueve me voy a entrenar, es imposible. A veces, cuando juego de noche, son las seis de la mañana y no me puedo dormir. Cuando pierdo se me vienen los errores a la cabeza. El día ese no puedo dormir, recién a la noche siguiente puedo”, detalló.