Cartas de lectores: Friedrich Hayek

Hace pocos días me sorprendió que una ex mandataria se acordara de Friedrich Hayek y celebro que así sea. Pero como me dio la sensación de que tal vez no conoce bien de quién se trató, o leyó poco sobre él, o escrito por él, paso a hacer una pequeña reseña de esta persona. Ella había dicho: “Milei: de Hayek te fuiste a Ponzi y al pasto” y también “Cace el manual argentino y tire el manual austríaco”. Friedrich Hayek nació en Viena (Austria) en 1899 y fue filósofo, jurista y un gran economista. Tuvo una vida fecunda. Supo enarbolar la bandera del liberalismo económico y asimismo argumentó fuertes críticas contra la economía planificada desde el Estado y su fracaso. Fue un exponente fiel de la Escuela Austríaca junto a Ludwig Von Mises de quien fue su discípulo y después emigró a los Estados Unidos donde fundó la Sociedad Mont Pelerin. En 1974 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía. Defendía la libre oferta y demanda, que los precios se acomodan por orden espontáneo y que no debía haber interferencia en la acción individual. Escribió varios libros, pero su obra cumbre más famosa fue “Camino de Servidumbre” del cual extraigo estas frases que son resumen de su pensamiento: “Cuando el Estado pretende controlar y planificar la economía no solo lo hace mal, sino que también abre el camino hacia el control dictatorial o despótico de la población”. Hayek defendió la libertad y la dignidad humanas tal que “puso al descubierto la falacia que es pretender atenuar o erradicar la pobreza utilizando la compulsión del Estado y/o la intimidación violenta, popular o sindical” (Alberto Benegas L., padre). El “manual” pretendidamente nuestro, del que habla la ex presidenta, fue utilizado por años y nos condujo con populismo y demagogia al cuadro de situación de extrema pobreza y alta inflación que tuvo que enfrentar el actual gobierno. Entonces yo me pregunto ahora: ¿Por qué no ensayar alguna vez la libertad? Friedrich Hayek falleció en Friburgo, Alemania, el 23 de marzo de 1992, hace 33 años. No parece esta una historia tan antigua (como algún político señaló) si pensamos por un momento que él nos dejó solo cinco días después de suceder el trágico y cruel atentado a la Embajada de Israel en nuestro país y del que todavía no sabemos exactamente qué pasó allí.