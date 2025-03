Salta: se complica la situación del alumno que llevó un machete al aula

En el audio, la voz atribuida al joven expresa: "No loco, no loco, como yo les dije, eso no tiene perdón. Yo no les digo ni cuándo ni dónde, pero lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y les voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas. No les perdono ni una ya, ustedes me hicieron quedar para el or... a mí. Ahora voy a comenzar uno por uno con ustedes, loco. Nadie me dice a mí lo que tengo que hacer". Este contenido ha intensificado la preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades.