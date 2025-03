Superó las miradas y los prejuicios por su condición, y logró llegar a la selección argentina

No todo en su vida es la “pelotita”. A la par de su carrera deportiva, Enrique rindió el ingreso al Poder Judicial y quedó dentro de los 15 aprobados. No obstante, desde la publicación de los resultados, sólo una persona ingresó. “Espero que no quede en la nada”, comenta. Y si pudo seguir adelante con su sueño fue gracias a Cristina, su compañera, su pilar. “Ella se hace cargo económicamente de la casa mientras yo juego y estudio. Y, sobre todo, me sostuvo cuando me quise rendir”, confiesa. Su historia es la de un equipo: él en la cancha, ella en la vida.