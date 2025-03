Para mostrar más superioridad sobre Brasil no hace falta hablar

“Este es el primer video de AFA en silencio. Que hable el fútbol”, es la escueta explicación del porqué del pedido a los usuarios. La categórica victoria de Argentina ante Brasil dejó mucha tela para cortar. Las declaraciones del jugador Raphinha, quien, en la previa al clásico, dialogó con Romario, ex jugador de la selección "Verdeamarela", expresó que iban a darle una “paliza” a la Scaloneta. La hostilidad de los brasileños continuó con más declaraciones de otros jugadores. Ante ello, no hubo respuestas argentinas, salvo la goleada. De ahí la particular promoción de la AFA con el clip sin sonido. El compilado de imágenes es de 27 segundos.