El guiño de Gasly a Colapinto por su titularidad en Alpine: “Merece un lugar en la Fórmula 1, pero hay que esperar”

“Para ser sincero, me encanta Franco y está haciendo un trabajo excepcional. Estoy convencido de que merece un lugar en la parrilla, aunque no hay que olvidar que cada escudería cuenta con un piloto reserva”, comentó Gasly en el podcast oficial de la categoría, Beyond The Grid. Además, enfatizó que todos los equipos tienen suplentes que aspiran a un asiento titular. “Yo pasé por esa etapa en Red Bull y en Toro Rosso, esperando mi oportunidad como piloto oficial”, agregó.