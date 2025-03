Decir el escándalo: Autobiografía cosmopolita de un escritor nacional

El incesante desplazamiento geográfico, lingüístico y cultural se corresponde con una vida y una escritura que rechazan cualquier tipo de sujeción. Se vive en el norte, pero se necesita huir constantemente hacia el sur; se es escritor, pero se rechazan las regulaciones de la academia y de las instituciones literarias. Por eso, la escritura se asienta sobre una poética que elige las frases de las divas antes que las citas cultas: “Hay escritores cuyas referencias vienen y van de una esquina a la otra de la literatura. A veces me gustaría ser así, como ellxs, pero no me sale”. Se vive y se escribe sin referencias y sin normas, aun cuando esto implique pagar el costo de quedar excluido de programas de becas o del acceso a esferas intelectuales que a cambio exigen gestos de obediencia.