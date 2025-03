El dolor de Dorival Júnior tras la derrota de Brasil ante Argentina: “Quiero pedir disculpas”

El análisis de Lionel Scaloni, tras la victoria de la Selección Argentina: "Quiero que la gente disfrute"

“Tenemos que seguir compitiendo de esta manera, demostrando que todos quieren estar, que no es fácil jugar en esta Selección. Y sabiendo que no va a ser siempre así. Quiero que la gente disfrute de este presente porque no se sabe cuánto va a durar. Esperemos que sea un montón; mientras tanto disfrutemos de este momento. Que la gente disfrute y que dure lo más que se pueda. Nosotros lo vamos a intentar”, aseguró Lionel Scaloni, que se mostró cauto pese al notable triunfo conseguido por la Selección Argentina.