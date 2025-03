El Gobierno de Milei advirtió que vetará los cambios en el sistema jubilatorio

Esta ley contempla a dos universos de ciudadanos: aquellos que cuentan con la edad jubilatoria, 60 0 65 años de edad en mujeres y varones respectivamente y que al momento no tienen los 30 años de aportes necesarios para acceder a la jubilación ordinaria, y que en los últimos dos años pudieron lograr el beneficio previsional gracias a la vigencia de ésta normativa. Este universo de ciudadanos ya no podrá acceder a la jubilación ordinaria, dado que no tendremos esta normativa vigente.