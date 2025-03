Cartas de lectores: memoria activa

Título de la carta del lector Francisco Amable Díaz, del 25/03. Me remití entonces a la búsqueda de la definición del concepto Derechos Humanos, en consonancia con el uso del mismo en el comunicado del Partido Justicialista del 24/03. “Los Derechos humanos no son de derecha o izquierda....”. Efectivamente, “conjunto de normas y libertades que protegen la dignidad de todas las personas”. Es sugestivo el comunicado del Partido Justicialista cuando siempre hizo alusión al peróodo negro del gobierno militar. Ahora bien, ¿la memoria activa no debería estar en consonancia no sólo con las consecuencias (Operativo Independencia, golpe de Estado), sino también con las causas? ¿Por qué simplemente hacer a un lado lo que no me “conviene políticamente”, me refiero al partido Justicialista, e intentar cooptar a nuevas generaciones con un relato manipulador? Dos momentos me vienen a la memoria: cuando tenía 14 años, escuché a mis padres y vecinos de su indignación cuando se supo de la muerte del Mayor Viola y su hijita. Y del temor de algunos de ir a trabajar en la zafra: Monteros, uno de los centros de la guerrilla. El otro momento, cuando tenía 15 años, correr a mi casa porque se escuchaban llantos y gemidos desgarradores. Mi madre y mis tías acababan de enterarse de que sus primos, Isauro y Arturo Arancibia, habían sido otras víctimas de las autoridades de ese momento. Comparto más que nunca el concepto Memoria activa. Pero hay que atreverse a develar las causas que llevaron al período más negro de nuestra historia moderna: análisis del gobierno democrático imperante en ese período anterior, qué eran realmente las agrupaciones Montoneros, ERP y cuáles fueron sus acciones, por ejemplo. Porque sólo comprendiendo sus causas evitaremos perder lo que nos caracteriza como país en el mundo: nuestra esencia de gobierno democrático.