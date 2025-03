Lawson estuvo quejoso durante el Gran Premio de China, pero con razones

Wood aceptó las complicaciones que tuvo uno de los pilotos de Red Bull a lo largo de la prueba. “Fue un poco duro”, le dijo Wood a Lawson. “Amigo, duró una vuelta, el equilibrio fue bueno durante una vuelta, y luego simplemente, no hay delanteros (neumáticos) y luego no puedo tomar potencia”, dijo el neozelandés. En caso de mantener el mal ritmo, podría perder su lugar como compañero de Max Verstappen, campeón mundial. “Tampoco soy estúpido y sé que, obviamente, estoy aquí para rendir y si no lo hago, no voy a estar”. Las especulaciones en torno al futuro de Lawson en Red Bull apuntan a una posible salida en la previa del la fecha en Japón, con la inclusión de Yuki Tsunoda, actual piloto de Racing Bulls, como reemplazo.



Los medios especializados indican que se están viviendo horas críticas en el equipo austríaco. Ralf Schumacher, hermano del histórico Michael, y que también supo competir en la "Máxima", ahora comentarista periodístico, afirmó de forma contundente que el cambio es un hecho. “Lawson ya está fuera para la próxima carrera. Tsunoda lo reemplazará”, expresó. La incógnita si eso se resuelve, es saber quién ocuparía el puesto vacante de Tsunoda en Racing Bulls. En ese sentido, en España se comenzó a especular sobre un nuevo interés de parte de Red Bull y el resto de la estructura por Franco Colapinto, actual piloto reserva de Alpine.