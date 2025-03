Un delantero de Boca Juniors se ausentó del entrenamiento y despertó una nueva polémica

Carlos Palacios volvió a ser noticia en Boca Juniors, pero no por su rendimiento en la cancha. El delantero chileno no se presentó al entrenamiento del lunes por la tarde en Ezeiza y su ausencia generó malestar en el cuerpo técnico de Fernando Gago. Según trascendió, el futbolista no habría avisado previamente que no asistiría, lo que abrió la puerta a una posible sanción.