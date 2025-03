Día de la Memoria: una Plaza de Mayo colmada renovó el “Nunca más”

Pedido de Carlotto: “el Presidente tendría que estar en la cárcel”

En el marco de la marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cargó contra el presidente Javier Milei. En una entrevista con el canal C5N, la dirigente aseguró que este 24 de marzo no se trató de “un año más”. “Estamos pasando un muy mal momento en ese sentido. Nosotros el dolor lo llevamos para siempre. La lucha la vamos a seguir en paz. Pero hay una basureada al país de una manera muy triste con gestiones que los organismos, los diputados y senadores que tendrían que detenerlo no lo hacen. Veo que estamos en una laguna que se mueve y nos podemos caer al fondo. Hay que esperar al pueblo, sin violencia pero con espíritu argentino de que ésto, así, no va”, sentenció. En este marco, De Carlotto sostuvo que la situación social del país no es buena porque “hay represión, vandalismo y niños con revólveres matando gente”. “Estamos en una etapa muy dura y muy difícil. Yo no soy la especialista en esto. Pero tenemos que cambiarla rápidamente. ¿Cómo? No sé. Pero si un hombre ha hecho, y todo lo que ha hecho está escrito y dicho que es el Presidente, el Presidente tendría que estar en la cárcel”, exclamó.