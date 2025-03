Francos afirmó que no reprimieron porque no fue una "marcha con un reclamo para el Gobierno"

"En los 70 los mataban por luchar, ahora nos hambrean para que no luchemos", movilización por el 24 de marzo, 2025

"En la marcha de los jubilados las fuerzas de seguridad actuaron para hacer respetar el orden establecido, las normas y las instituciones y que no se desborde una expresión que no era la marcha de jubilados sino una manifestación que estaba absolutamente armada para generar caos", comparó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio. No obstante, la marcha de cada miércoles reclama por la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del "100%" de los medicamentos del PAMI, entre otras demandas.