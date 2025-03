Mendoza: el hombre que mató a la maestra jardinera tenía denuncias por robo y amenazas y nunca dejó de hostigarla

Historial violento

Un doloroso posteo de la hermana de Carla, Gisel Del Souc, en las redes sociales, dejó trascender la relación violenta que padecía la víctima: "Tu corazón era tan noble, tan puro que no pudiste nunca entender tanta maldad, tanta manipulación que hizo con todos, me duele el alma, se me desgarra el corazón de imaginarme tu dolor no quiero dormir porque no quiero despertar y darme cuenta de que no es una pesadilla, es la realidad".